İstanbul'da 56 saatlik kısıtlama sona erdi
11.01.2021 05:41 | Son Güncelleme: 11.01.2021 05:45
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibarıyla sona erdi.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibarıyla sona erdi. Cadde ve sokaklarda yeniden hareketlilik başladı. Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta sürüyor. 8 Ocak Cuma saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı