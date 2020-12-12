İstanbul'da 56 saatlik kısıtlama başladı
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İstanbul'da 56 saatlik kısıtlama başladı

12.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 12.12.2020 01:04
İstanbul'da 56 saatlik kısıtlama başladı

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bu hafta sonu ikinci kez uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bu hafta sonu ikinci kez uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı. Bu hafta sonu ikinci kez uygulanan kısıtlama kapsamında İstanbul'un cadde ve sokakları yavaş yavaş boşalmaya başladı. Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sürecek olan kısıtlama nedeniyle İstanbul'un en işlek noktalarından olan İstiklal Caddesi ve Taksim'de zabıta ekipleri megafon ile vatandaşlara evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan akşam saatlerinde yüzde 76'lara çıkan trafik yoğunluğu 26'lara geriledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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