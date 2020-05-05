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İstanbul'da 554 bin 170 tıbbi maske ele geçirildi

İstanbul'da 554 bin 170 tıbbi maske ele geçirildi
05.05.2020 14:54 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:54

İstanbul'da gerçekleştirilen iki operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan 554 bin 170 adet tıbbi maskeye el konuldu.

İstanbul'da gerçekleştirilen iki operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan 554 bin 170 adet tıbbi maskeye el konuldu.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen ilk operasyonda, havalimanının uluslararası kargo işleme merkezinde bulunan gönderiler incelemeye alınırken, riskli olarak değerlendirilen koliler, x-ray tarama cihazına sevk edildi.

Kolilerde bulunan yastıkların içinde, 79 bini tek kullanımlık, 8 bin 500'ü filtreli olmak üzere toplam 87 bin 500 adet koruyucu tıbbi maske olduğu belirlendi.

Soruşturmayı derinleştirilen gümrük muhafaza ekipleri, ele geçirilen eşyaların geriye dönük izini sürdü.

Eşyaların yüklendiği adres tespit edilerek ikinci operasyon başlatıldı. Belirlenen adreste yapılan aramada, 212 kolide 441 bin 480 adet tek kullanımlık, 23 kolide 19 bin 450 adet filtreli ve 8 kolide 5 bin 740 adet nano kumaş olmak üzere toplam 243 kolide 466 bin 670 adet tıbbi maske ile bu maskelerin paketlenmesinde kullanılan 2 vakum cihazı ele geçirildi.

İki operasyonun ardından piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan toplam 554 bin 170 adet tıbbi maske ve ürüne el konuldu.

Olayla ilgisi bulunduğundan şüphelenilen 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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