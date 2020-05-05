İstanbul'da 554 bin 170 adet tıbbi maske ele geçirildi
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İstanbul'da 554 bin 170 adet tıbbi maske ele geçirildi

İstanbul'da 554 bin 170 adet tıbbi maske ele geçirildi
05.05.2020 13:20 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:21

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince peş peşe gerçekleştirilen iki operasyonda yaklaşık değeri 3,5 milyon lira değerinde 554 bin 170 adet tıbbi maske ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince peş peşe gerçekleştirilen iki operasyonda yaklaşık değeri 3,5 milyon lira değerinde 554 bin 170 adet tıbbi maske ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde gerçekleştirilen ilk operasyonda, İstanbul Havalimanı uluslararası kargo işletme merkezinde bulunan gönderiler mercek altına alındı. Yapılan incelemede riskli olarak değerlendirilen koliler X-ray tarama cihazına sevk edildi. X-ray taramasında yoğunluk farkına rastlanılması üzerine açılan kolilerde bulunan yastıkların içerisinde 79 bin bin adet tek kullanımlık, 8 bin 500 adet filtreli olmak üzere toplamda 87 bin 500 adet koruyucu tıbbi maske ele geçirildi.

İKİNCİ OPERASYONDA 400 BİNİN ÜZERİNDE MASKE DAHA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyon sonrasında soruşturmayı derinleştiren Gümrük Muhafaza ekiplerince, ele geçirilen eşyanın geriye dönük izi sürüldü. Eşyanın yükleme adresi tespit edilerek ikinci operasyon için düğmeye basıldı. Şüpheli adreste yapılan aramada 212 kolide 441 bin 480 adet tek kullanımlık, 23 kolide 19 bin 450 adet filtreli ve 8 kolide 5 bin 740 adet nano kumaş olmak üzere toplamda 243 kolide 466 bin 670 adet tıbbi maske, bu maskelerin paketlenmesinde kullanılan 2 adet vakum cihazı ele geçirildi.

3,5 MİLYON DEĞERİNDEKİ MASKELERE EL KONULDU

Her iki operasyonda 3 milyon 500 bin lira değerinde toplam 554 bin 170 adet tıbbi maske ele geçirildi. Ürünlere el konulurken, olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen iki şahıs ise gözaltına alındı.

(İHA)

İstanbul'da 554 bin 170 adet tıbbi maske ele geçirildi

Kaynak: İHA

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