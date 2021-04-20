İstanbul'da 55 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
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İstanbul'da 55 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı

İstanbul'da 55 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

İstanbul'daki sağlık kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 55 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı.

İstanbul'daki sağlık kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 55 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor.

Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 55 yaş ve üzeri vatandaşlar da bugünden itibaren randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor.

Bu kapsamda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ilk doz aşısı yapılan 56 yaşındaki İbrahim Bolat, aşının salgını önlemede fayda sağlayacağının altını çizerek, bütün vatandaşlara aşı olmalarını tavsiye etti.

55 yaşındaki Sevgi Yüksel de ilk doz aşısını olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Bugüne kadar Kovid-19'a yakalanmadığını aktaran Yüksel, "Aşımızı olalım diye bekledik. Çok şükür bugün gerçekleşti. Herkesin derhal aşı olması lazım. Yoksa bu illetten kurtulamayacağız. Tüm dünya olarak aşılamaya yüksek oranda katılımcı olmak gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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