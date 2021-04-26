54 suçtan aranması bulunan şahıs, Bahçelievler'de yakalandı
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54 suçtan aranması bulunan şahıs, Bahçelievler'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

54 suçtan aranması bulunan şahıs, Bahçelievler'de yakalandı Zanlı, mahkemece serbest bırakıldı 54 suçtan aranması bulunan zanlı, polis ekipleri tarafından Bahçelievler'de yakalandı.

54 suçtan aranması bulunan şahıs, Bahçelievler'de yakalandı

Zanlı, mahkemece serbest bırakıldı

İSTANBUL - 54 suçtan aranması bulunan zanlı, polis ekipleri tarafından Bahçelievler'de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, serbest bırakıldı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 54 suçtan aranması bulunan zanlıyı yakaladı. 2018-2021 yılları arasında İstanbul, Erzurum, Bursa, Çanakkale, Konya, Mersin, Ankara, Gaziantep, Afyonkarahisar, Nevşehir, Kayseri, Bolu, Muğla, İzmir, Aydın ve Ardahan'daki mahkemeler tarafından, "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Dolandırıcılık" konuları başta olmak üzere farklı suçlardan hakkında aranma kararı bulunan E.K. 24 Nisan'da saat 19.00 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 25 Nisan'da adliyeye sevk edilen şahıs, serbest bırakıldı.

54 suçtan aranması bulunan şahıs, Bahçelievler'de yakalandı
54 suçtan aranması bulunan şahıs, Bahçelievler'de yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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