İstanbul'da 506 düzensiz göçmen Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi
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İstanbul'da 506 düzensiz göçmen Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi

İstanbul'da 506 düzensiz göçmen Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün 18 ilçede yapılan kontrollerde 239'u Afgan 506 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün 18 ilçede yapılan kontrollerde 239'u Afgan 506 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da 18 Ağustos'ta 18 ilçemizde yapılan kontroller sonucu, 239'u Afgan 267'si diğer uyruklulardan olmak üzere toplam 506 düzensiz göçmen yakalandı." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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