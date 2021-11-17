İstanbul'da 50. Yıl Baştabya İstasyonu üst geçidi yolcu geçişine kapatıldı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı 50. Yıl Baştabya İstasyonu üst geçidi, kara yolu aracının zarar vermesi nedeniyle yolcu geçişine kapatıldı.
İSTANBUL (AA) - T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı 50. Yıl Baştabya İstasyonu üst geçidi, kara yolu aracının zarar vermesi nedeniyle yolcu geçişine kapatıldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı 50. Yıl Baştabya İstasyonu üst geçidine kara yolu aracının zarar vermesi nedeniyle üst geçit yolcu geçişine kapatılmıştır. Araçlarımız 50. Yıl Baştabya İstasyonu'nda durmayarak, istasyonu pas geçmektedir" ifadeleri kullanıldı.