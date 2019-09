21.09.2019 19:51

İstanbul'da 50 bin porsiyon kebap pişirilecek

Gaziantep yiyecek şenliği Ataşehir'de başladı

İSTANBUL - İstanbul Gaziantepliler Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Gaziantep Yiyecekleri Şenliği'nin 19'uncusu bu yıl 20-21-22 Eylül 2019 tarihleri arasında Ataşehir'de başladı. Ataşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan şenlikte Gaziantep'e özgü; kebap, içli köfte, baklava, kadayıf, yuvarlama, katmer, kuru patlıcan dolması ve Antep fıstığı gibi onlarca yöresel lezzet tanıtılacak. Festival kapsamında davetlilere 50 bin porsiyon kebap pişirilecek.

Geçtiğimiz yıl 50 binden fazla kişinin ağırlandığı yemek şenliğine bu sene de yoğun katılım olması bekleniyor. Şenlikte katılımcılar için 50 bin porsiyon kebap, yemek ve tatlı pişirilmesi bekleniyor. Etkinlikte yemek Yapma ve Baklava yeme yarışmaları da düzenlendi.

Şenliğe gelenlere renkli bir program hazırladıklarını ifade eden İstanbul Gaziantepliler Derneği Başkanı Oya Öztan, "İstanbul Gaziantepliler Derneğinin 19. Sunu gerçekleştirdiği yiyecekleri şenliğindeyiz. Her yıl özgürlük parkında gerçekleştirdiğimiz organizasyonumuzu bu yıl Ataşehir'e taşıdık ve Gaziantep Ataşehir'de diyoruz. Gaziantep'e dair bütün lezzetleri bulabileceğiniz, Gaziantep'in sadece gıdasını değil bakırından yemenisine her tür kültürünü bulabileceğiniz bir şenlikteyiz. Şenliğimizde neler mi var? Katmerden acura, taze antep fıstığından kebaplar ve Gaziantep'in sulu yemekleri, antep peyniri dahil her şeyiyle 50.000 porsiyon yemek pişireceğiz. 50.000 porsiyon kebap pişireceğiz. Tüm halkımızı bu etkinliğimize bekliyoruz" dedi.

Etkinlik yöresel yemeklerden, tatlılarla, hediyelik eşyalara kadar birçok alanda çeşitliliğin olması katılımcılar açısından da büyük beğeni topladı. Atatürk Mahallesi Meriç Caddesi Migros Genel Müdürlüğü arkasında 09.00 ile 21.00 arasında düzenlenecek şenlik, 22 Eylül Pazar akşamına kadar devam edecek.

Kaynak: İHA