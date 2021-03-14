İSTANBUL'DA 5 TON ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İSTANBUL'DA 5 TON ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

14.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:25
İSTANBUL'DA 5 TON ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Küçükçekmece ve Sultangazi'de polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde sahte içki yapmak için kullanılan 5 ton 195 litre etil alkol ele geçirildiİstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan çalışmalar kapsamında Sultangazi...

Küçükçekmece ve Sultangazi'de polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde sahte içki yapmak için kullanılan 5 ton 195 litre etil alkol ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan çalışmalar kapsamında Sultangazi ve Küçükçekmece'de toplam 3 adrese yapılan operasyonlarda 5'i Pakistanlı olmak üzere 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı aramada sahte alkol yapmak için 5 ton 195 litre etil alkol yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden 1'i işlemlerinin tamamlanmasının ardından

adli makamlarca serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise "Gümrük Kaçakçılığı" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Hulusi Akar Pervin Buldan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Prens Harry Aleyna Tilki Pelin Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Halis Özkahya Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İSTANBUL'DA 5 TON ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 14:26:39. #1.15#
title