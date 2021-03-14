İSTANBUL'DA 5 TON ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Küçükçekmece ve Sultangazi'de polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde sahte içki yapmak için kullanılan 5 ton 195 litre etil alkol ele geçirildiİstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan çalışmalar kapsamında Sultangazi...

Küçükçekmece ve Sultangazi'de polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde sahte içki yapmak için kullanılan 5 ton 195 litre etil alkol ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan çalışmalar kapsamında Sultangazi ve Küçükçekmece'de toplam 3 adrese yapılan operasyonlarda 5'i Pakistanlı olmak üzere 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı aramada sahte alkol yapmak için 5 ton 195 litre etil alkol yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden 1'i işlemlerinin tamamlanmasının ardından

adli makamlarca serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise "Gümrük Kaçakçılığı" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı