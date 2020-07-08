İstanbul'da 5 PKK'lı tutuklandı
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İstanbul'da 5 PKK'lı tutuklandı

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

08.07.2020 11:58 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:03

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Zanlıların karıştıkları sokak eylemleri, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması DGH'ya yönelik 30 Haziran'da operasyon düzenlemiş, Esenyurt ve Beyoğlu'nda araç ve marketlere molotofkokteyli ile saldıran M.O., H.A., Ö.Y., S.K., R.D., G.G., R.A. ve R.A. adlı 8 örgüt üyesi ve PKK/KCK'ın dağ kadrosuyla irtibatlı Z.A. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kırsal kesimden gelen talimatla kent içinde eylem yapan toplam 9 PKK'lının Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları dün tamamlandı. 9 PKK'lı Salı günü adliyeye sevk edildi. 9 örgüt üyesinden 5'i sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemeye çıkarılan 4 örgüt üyesi, 'adli kontrol' hükümleri uyarınca serbest bırakıldı.

Öte yandan örgüt üyelerinin karıştıkları eylemler çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Zanlıların, yoldan geçen araç ve vatandaşa rağmen ellerindeki molotofkokteylini market ve otomobillere attıkları ve olaydan sonra koşarak kaçtıkları görülüyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

İstanbul'da 5 PKK'lı tutuklandı

Kaynak: İHA

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