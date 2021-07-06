İSTANBUL'DA 5 OKULDA TASARIM VE BECERİ ATÖLYESİ AÇILDI
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İSTANBUL'DA 5 OKULDA TASARIM VE BECERİ ATÖLYESİ AÇILDI

İSTANBUL'DA 5 OKULDA TASARIM VE BECERİ ATÖLYESİ AÇILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Ticaret Odası arasında yapılan protokolle İstanbul'da 5 ayrı okulda tasarım beceri atölyesinin açılışı gerçekleşti.

- İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Ticaret Odası arasında yapılan protokolle İstanbul'da 5 ayrı okulda tasarım beceri atölyesinin açılışı gerçekleşti. 

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Ticaret Odası arasında yapılan protokolle İstanbul'da 5 ayrı okulda tasarım beceri atölyesi açıldı. 5 okulun açılış töreni video konferans üzerinden Fatih Topkapılı Mehmet Bey İlkokulu'nda yapıldı. Açılış programına İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç  katıldı.

  "2023 EĞİTİM VİZYON BELGESİNİN EN ÖNEMLİ TASARIMLARINDAN BİRİ TASARIM VE BECERİ ATÖLYELERİ"Açılışın ardından konuşan İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "İstanbul'da bulunan 5 ayrı okulumuza İstanbul Ticaret Odası ile yaptığımız işbirliği sonucunda tasarım beceri atölyeleri kurduk. Tasarım Beceri Atölyeleri Milli Eğitim Bakanlığı'mızın 2023 eğitim vizyon belgesinin en önemli tasarımlarından bir tanesi. Öğrenme ortamlarını ne kadar zenginleştirir ve farklı kılabilirsek öğrencilerin, öğrenme becerilerini o kadar arttırmış oluyoruz. Çünkü ilgi çeken ortamlar öğrencilerimizin gelişimleri için çok önemli" dedi. 

"İSTANBUL'DA YAKLAŞIK 850 OKULUMUZA TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ KURDUK"Yazıcı sözlerine şu şekilde devam etti: "Tasarım Beceri Atölyeleri bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında disiplinler arası bir yaklaşımla öğrencilerimizin öğrenmelerini destekliyor. Şuna kadar İstanbul'da yaklaşık 850 okulumuza Tasarım Beceri Atölyeleri kuruldu. Ama her geçen gün bu atölyelerin sayısı artmakta. Temel hedefimiz imkan oluşturabildiğimiz her okulumuzda Tasarım Beceri Atölyeleri açmak. 2023 vizyon belgemizin gelişim yıllarında bütün okullarımızda Tasarım Beceri Atölyeleri'nin geliştiğini göreceğiz." İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki grup, Fatih Topkapılı Mehmet Bey İlkokulu'ndaki beceri atölyelerini gezerek okulda bulunan öğrencileri ziyaret etti.  

Görüntü dökümü: -----------------------İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı röportajı -Tasarım Beceri Atölyelerin gezilmesi -Açılıştan görüntüler 

-Genel ve detay görüntüler 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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