İstanbul'da 5 Ocak 2022 Çarşamba günü 6 ilçede su kesintisi olacak. Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?
İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Beykoz, Fatih, Güngören, Kadıköy, Sultangazi ve Şişli hattı üzerinde su kesintisi olacak. Zorunlu çalışma nedeni ile 5 Ocak 2022 Çarşamba belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacaktır. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi olacaktır?
5 Ocak 2022 Çarşamba günü, Beykoz, Fatih, Güngören, Kadıköy, Sultangazi ve Şişli hattı üzerinde su kesintisi yapılacağından 5 Ocak 2022 Çarşamba Çarşamba belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacağı ve aşağıdaki bölgelere su vermeyeceğini duyurdu. İstanbul'da 6 ilçede yaşanacak olan kısa süreli su kesintisi hangi ilçelerde olacağı merak konusu oldu. 5 Ocak 2022 saat kaçta su kesintisi olacak? 5 Ocak Çarşamba günü hangi ilçelerde su kesintisi olacak? 5 Ocak Çarşamba 2022 su kesintisi olacak mı? Su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Detaylar haberimizdedir…
5 OCAK ÇARŞAMBA 2022 SU ALAMAYACAK BÖLGELER
Beykoz İlçesi
Tokatköy Mah, Anadolu Hisarı Mah, Kavacık Mah
Başlama Tarihi : 10:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Fatih İlçesi
Derviş Ali Mah, Atikali Mah
Başlama Tarihi : 10:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Güngören İlçesi
Tozkoparan Mah, Mehmet Nesih, Özmen Mah
Başlama Tarihi : 11:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kadıköy İlçesi
Hasanpaşa Mah
Başlama Tarihi : 10:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sultangazi İlçesi
Eski Habipler Mah
Başlama Tarihi: 09:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Şişli İlçesi
Feriköy Mah, Duatepe Mah
Başlama Tarihi: 11:04
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Saygıdeğer İstanbullulara önemle duyurulur…
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