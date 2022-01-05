İstanbul'da 5 Ocak 2022 Çarşamba günü 6 ilçede su kesintisi olacak. Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

5 Ocak 2022 Çarşamba günü, Beykoz, Fatih, Güngören, Kadıköy, Sultangazi ve Şişli hattı üzerinde su kesintisi yapılacağından 5 Ocak 2022 Çarşamba Çarşamba belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacağı ve aşağıdaki bölgelere su vermeyeceğini duyurdu. İstanbul'da 6 ilçede yaşanacak olan kısa süreli su kesintisi hangi ilçelerde olacağı merak konusu oldu. 5 Ocak 2022 saat kaçta su kesintisi olacak? 5 Ocak Çarşamba günü hangi ilçelerde su kesintisi olacak? 5 Ocak Çarşamba 2022 su kesintisi olacak mı? Su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Detaylar haberimizdedir…

5 OCAK ÇARŞAMBA 2022 SU ALAMAYACAK BÖLGELER

Beykoz İlçesi

Tokatköy Mah, Anadolu Hisarı Mah, Kavacık Mah

Başlama Tarihi : 10:27

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Fatih İlçesi

Derviş Ali Mah, Atikali Mah

Başlama Tarihi : 10:28

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Güngören İlçesi

Tozkoparan Mah, Mehmet Nesih, Özmen Mah

Başlama Tarihi : 11:35

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kadıköy İlçesi

Hasanpaşa Mah

Başlama Tarihi : 10:36

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sultangazi İlçesi

Eski Habipler Mah

Başlama Tarihi: 09:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Şişli İlçesi

Feriköy Mah, Duatepe Mah

Başlama Tarihi: 11:04

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Saygıdeğer İstanbullulara önemle duyurulur…

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