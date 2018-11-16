İstanbul'da 5 Millet Bahçesi Yarın Açılıyor

İstanbul'da yapımı tamamlanan 5 millet bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek toplu açılış töreniyle hizmete açılıyor. İstanbul'da farklı ilçelerde yapımı tamamlanan 5 tane millet bahçesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı toplu açılış töreniyle hizmete açılıyor. Emlak Konut tarafından yapılan Başakşehir Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek açılış töreniyle Çırpıcı Millet Bahçesi, Baruthane Millet Bahçesi, Kayaşehir Millet Bahçesi ve Hoşdere Millet Bahçesi vatandaşların hizmetine sunulacak.

6 ETAPTAN OLUŞAN ÇIRPICI MİLLET BAHÇESİ 4 ETABI AÇILIYOR İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 500 bin metrekarelik alanda 6 etaptan oluşacak şekilde yapılan Çırpıcı Millet Bahçesi'nin 233 bin 600 metrekare alanı kapsayan 4 etabı tamamlandı. 5. etabında yapılacak proje üzerinde çalışmalar devam ederken, 6. etabın kamulaştırılma çalışması yapılacak. Yarın açılışı yapılacak olan Çırpıcı Millet Bahçesi'nde 3 bin 661 ağaç ile birlikçe binlerce bitki park içerisinde dikildi. Çırpıcı Millet Bahçesi içerisinde oyun parkları, koşu ve bisiklet yolları, pergola alanları ile birlikte sentetik buz pisti, basketbol sahası, tenis kortu, halı saha, piknik alanları gibi çok sayıda aktivasyon alanları yer alıyor.

59 BİN 719 METREKARE ALANA SAHİP BARUTHANE MİLLET BAHÇESİ AÇILIYOR İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bakırköy'de 59 bin 719 metrekare yapılan Baruthane Millet Bahçesi yarın toplu açılış töreniyle vatandaşların hizmetine sunuluyor. Proje ile; günümüze ulaşan ender Osmanlı Baruthane yapılarından birisi olan ve 1. derece koruma grubunda bulunan Baruthane binaları, çevre duvarlarıyla birlikte korunmuş ve atıl halde bulunan yeşil alanların İstanbul halkının rekreasyon ihtiyacına hizmet etmesi amaçlanmıştır. İBB'nin hazırladığı "Baruthane Millet Bahçesi Projesi", İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 26 Temmuz 2018 tarih ve 3573 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Park alanı, kullanıcılara dinlenme, manzara izleme ve gezinti imkanlarını sağlama olanağı vermektedir. İstanbul'da tarihi değerleriyle bütünlük içerisinde olan bir düzenleme yapmak projenin ana amacıdır. Baruthane Millet Bahçesine 587 ağaç, 29 bin 141 adet çalı, 5 bin adet gül, 230 adet sarmaşık, 7 bin 500 adet mevsimlik çiçek, çocuk oyun alanları, 3'lü basketbol sahası, fitness alanı, kaykay pisti, kafe alanı, 2 adet kaskatlı süs havuzu, deniz kıyısı anroşman, 110 adet oturma bankı, tarihi kule aydınlatma gibi aktivasyon alanları yer alıyor.

(İHA)