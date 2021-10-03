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Son dakika haberleri | İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İSTANBUL'da 5 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da 5 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, ele geçirilen çok sayıda uyuşturucu da kameraya yansıdı. Beyoğlu, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Eyüpsultan ve Avcılar'da 30 Eylül 2021 ve 1 Ekim 2021 tarihinde uyuşturucu madde satışına karıştığı belirlenen 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 3 kilo 805 gram esrar maddesi, 620 gram kokain, 26 gram metamfetamin maddesi, 21 gram afgan macunu maddesi, 55 bin 650 sentetik ecza hap, 8 adet ecstasy hap, 5 adet cep telefonu, 3 adet fişek, 14 bin 415 lira, 108 dolar, 50 euro ile uyuşturucu yetiştirme amacıyla kullanılan 11 adet saksı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. 1 şüpheli hakkında da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti suçundan adli işlem yapıldı.

Son dakika haberleri | İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Son dakika haberleri | İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Son dakika haberleri | İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Son dakika haberleri | İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri | İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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