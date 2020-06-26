İSTANBUL'DA 5 BİN POLİSİN KATILIMIYLA DENETİMLER YAPILDI -1 kadıköy
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İSTANBUL'DA 5 BİN POLİSİN KATILIMIYLA DENETİMLER YAPILDI -1 kadıköy

Ramazan EĞRİ-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK-Şahin BOZKURT-Mertcan ÖZTÜRK/ İstanbul DHAİstanbul genelinde 5 bin polisin katılımıyla eş zamanlı olarak "Yeditepe Huzur Denetimi 2020/6" gerçekleştirildi.

26.06.2020 22:54 | Son Güncelleme: 26.06.2020 23:07

Ramazan EĞRİ-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK-Şahin BOZKURT-Mertcan ÖZTÜRK/ İstanbul DHA

İstanbul genelinde 5 bin polisin katılımıyla eş zamanlı olarak "Yeditepe Huzur Denetimi 2020/6" gerçekleştirildi.

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Yeditepe Huzur Denetimleri'nin 6'ıncısı bu akşam yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde gerçekleştirilen denetimlere; Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlar Müdürlüğü, Motosikletli Yunus Timleri, Gece Kartalları, Deniz Liman Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden 5 bin polis katıldı. Polis helikopteri de denetimlere destek verdi. Denetimler denizde teknelere yönelik olarak da gerçekleştirildi.

KADIKÖY'DEKİ DENETİMLER

Kadıköy Pazaryolu Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, trafik polisleri ve yunus polisleri katıldı. Özel harekat polisleri de denetimlere destek verdi. Ekipler, cadde üzerinden geçen ve şüpheli görülen araçları ve ticari taksileri didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Öte yandan polis helikopteri de denetime havadan katılırken hassas burunlu narkotik köpeği de araçlarda arama yaptı.

Fatih Millet Caddesi, Beyoğlu Taksim Meydanı ve Sarıyer'de oluşturulan denetim noktalarında da şüpheli bulunarak durdurulan araçlar teke tek aranıp içindekiler kimlik kontrolünden geçirildi, üstleri arandı.

İSTANBUL'DA 5 BİN POLİSİN KATILIMIYLA DENETİMLER YAPILDI -1 kadıköy

Kaynak: DHA

Manşet

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