İstanbul'da 5 bin 835 yangın elektrikten kaynaklandı
Haberler » Güncel » İstanbul'da 5 bin 835 yangın elektrikten kaynaklandı - Haber

İstanbul'da 5 bin 835 yangın elektrikten kaynaklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiyesi, İstanbul'da 2019 yılında meydana gelen 5 bin 835 yangının elektrikten kaynaklandığını duyurdu.

18.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:06
İstanbul'da 5 bin 835 yangın elektrikten kaynaklandı

(İBB) itfaiyesi, İstanbul'da 2019 yılında meydana gelen 5 bin 835 yangının elektrikten kaynaklandığını duyurdu. İlçe sıralamasında 286 yangın ile birinci sırada geldi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiyesi İstanbul'da 2019 yılında meydana gelen yangın istatistiklerini açıkladı. Açıklamada 5 bin 835 yangının elektrikten kaynaklandığı belirtildi. Elektrikten kaynaklı en fazla yangın meydana gelen ilçe ise 286 ile Esenyurt oldu. Bağcılar ise 284 yangın ile ikinci sırada yer aldı. Adalar 12 yangın ile en son sırada yer aldı. Öte yandan açıklamada, "Çoklu priz ve benzeri ürünlerde fazla enerji tüketen cihazları aynı anda çalıştırmayınız" denilerek vatandaşlar uyarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler