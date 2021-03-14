5 bin 195 litre etil alkol ele geçirildi
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5 bin 195 litre etil alkol ele geçirildi

14.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:13

İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 5 bin 195 litre etil alkol ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 5 bin 195 litre etil alkol ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol imalatı yapıldığı bilgisi üzerine Sultangazi'de 2, Küçükçekmece'de 1 adrese baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 5 bin 195 litre etil alkol ele geçirildi. Depo olarak kiralanan iş yerlerinde bulunan 5'i Pakistan uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, 6 kişi adliyeye sevk edildi.

5 bin 195 litre etil alkol ele geçirildi
5 bin 195 litre etil alkol ele geçirildi
5 bin 195 litre etil alkol ele geçirildi
5 bin 195 litre etil alkol ele geçirildi
5 bin 195 litre etil alkol ele geçirildi
5 bin 195 litre etil alkol ele geçirildi
5 bin 195 litre etil alkol ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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