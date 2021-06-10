İstanbul'da 45 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da 45 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı

İstanbul'da 45 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel

İstanbul'daki sağlık kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 45 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı.

İstanbul'daki sağlık kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 45 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor.

Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 45 yaş ve üzeri vatandaşlar da bugünden itibaren randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor.

Bu kapsamda aşı randevusu alarak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne gelen 45 yaş ve üzeri vatandaşlara ilk doz aşıları uygulandı. Aşılama öncesi personel tarafından, vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Konuya ilişkin, AA muhabirine açıklama yapan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin bağlı bulunduğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, her bir yeni yaş ya da meslek grubunu aşı için açtıklarında ilk günlerde çok yoğun bir talep olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Haziran ayı, her bir günü sanki yeniden başlıyormuşcasına coşkulu geçecek gibi gözüküyor. Çünkü hızlı bir şekilde dar aralıklarla hem yeni alt yaş gruplarını açıyoruz, bugün 45 açtık, önümüzdeki hafta başı bu 40 yaşa inecek. Bu arada yeni meslek grupları eklenmeye başladı, akademisyenler, sanatçılar gibi, bu şekilde dinamik bir haziran ayı yaşayacağız. Bugün inanılmaz bir talep var aşıya. Bundan önceki gün de hatta önceki gün de öyleydi. Belli ki bundan sonra da böyle gidecek."

Yiyit, sağlık altyapısı anlamında hiçbir sıkıntı olmadığını, aşı tedarikinin de sağlandığını dile getirerek, "Vatandaşlarımız bugünkü gibi arzulu şekilde başvurursa bizim için çok mutlu bir ay geçecek. Bu ay belki aşı yapma anlamında çok yorulacağız ama bu yorgunluk güzel bir yorgunluk olacak. Bu yorgunlukla belki önümüzdeki ayların sağlık anlamındaki yükünü yok etmiş olacağız." diye konuştu.

"Rahat olabilmemiz için mecburen aşı olmamız gerekiyor"

Hastaneye gelerek aşı olan 46 yaşındaki Tümay Hazneci Öner, aşıdan çok korktuğunu ancak çok basit bir uygulama olduğunu belirterek, "Şifa olsun diyelim. Başka çözümü yok bu işin, rahat olabilmemiz için mecburen olmamız gerekiyor. Korkulacak bir şey de yok." dedi.

Aşı olan 45 yaşındaki Cem Öner de herkesi aşı olmaya davet ederek, "Mutlaka aşı olmak lazım, aksi takdirde bu işin sonu olmayacak. Hiçbir sıkıntı olmadan aşımızı yaptırdık." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 45 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
İstanbul'da 45 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
İstanbul'da 45 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
İstanbul'da 45 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

Mehmet Ceyhan korona sonrası ortaya çıkan MIS-C hastalığına dikkat çekti: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu
Mehmet Ceyhan korona sonrası ortaya çıkan MIS-C hastalığına dikkat çekti: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu
Sağlık Bakanı Koca: 13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak
Sağlık Bakanı Koca: 13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ali Babacan Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Hasibe Eren Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ergin Ataman Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da 45 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 12:34:09. #1.15#

title