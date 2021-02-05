İstanbul'da 45 evden hırsızlık yaptığı belirlenen 13 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da 45 evden hırsızlık yaptığı belirlenen 13 şüpheli yakalandı

05.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:50
İstanbul'da 45 evden hırsızlık yaptığı belirlenen 13 şüpheli yakalandı

İstanbul'da 45 ayrı evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da 45 ayrı evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Eylül 2020- Şubat 2021 arasında kentte meydana gelen evden hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, çalışma kapsamında, olay yerleri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini de inceledi.

Polis, yaklaşık 5 ay süren 500 saatlik kamera görüntülerini incelemesinin ardından, 2 Şubat'ta 25 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Baskında, aralarında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen, emniyette 75 ayrı hırsızlık kaydı bulunan Ö.Y.'nin (24) de bulunduğu 13 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin 45 evden hırsızlık olayının failleri oldukları, yaklaşık 5 milyon liralık ziynet eşyası, para ve elektronik eşya çaldıkları belirlendi.

Çaldıkları paraları da birbirlerinden çalmışlar

Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan hırsızlık olayında, iki şüphelinden birinin eve girdiği, çaldığı çantayla dışarıya çıktığı, arkadaşının eve girmesi üzerine çantadaki paraları alan şüphelinin, arkadaşından saklayarak pantolonunun cebine koyduğu anlar görülüyor.

Şüphelilerin evlerin kapısını kartla açtıkları öğrenilirken yetkililer, hırsızlıklara karşı kapıların kilitlenmesi uyarısında bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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