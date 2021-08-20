İstanbul'da 436 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün 16 ilçede yapılan kontrollerde 170'i Afgan 436 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün 16 ilçede yapılan kontrollerde 170'i Afgan 436 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da 19 Ağustos'ta 16 ilçemizde yapılan kontroller sonucu, 170'i Afgan, 266'sı diğer uyruklulardan olmak üzere toplam 436 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu