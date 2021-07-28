İSTANBUL'DA 415 GÖÇMEN YAKALANDI

İSTANBUL'da dün 5 ilçede yabancı uyruklu kişilere yönelik yapılan denetimlerde 415 göçmen yakalandı.

İSTANBUL'da dün 5 ilçede yabancı uyruklu kişilere yönelik yapılan denetimlerde 415 göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Fatih, Maltepe, Esenyurt, Zeytinburnu ve Küçükçekmece ilçelerinde yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim yapıldı. Ekiplerce yapılan denetimlerde, yurda kaçak yollardan giriş yaparak ikamet ettikleri veya vize süresi dolduğu tespit edilen 129'u Afganistan, 141'i Suriye uyruklu olmak üzere 32 farklı ülke vatandaşı toplam 415 yabancı uyruklu kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 415 yabancı uyruklu kaçak göçmen işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

Denetimler kameralarca görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı