İSTANBUL'DA 400 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2
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İSTANBUL'DA 400 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2

İSTANBUL'DA 400 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 Haber- Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 400 polisle yaptığı operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 75 şüpheliyi gözaltına...

13.07.2020 17:13 | Son Güncelleme: 13.07.2020 17:25

İSTANBUL'DA 400 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2

Haber- Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 400 polisle yaptığı operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 75 şüpheliyi gözaltına aldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde zehir tacirlerine yönelik Bağcılar başta olmak üzere 6 ilçede eş zamanlı operasyon yaptı. 400 polisin katıldığı operasyonda şüphelilere ait 62 adrese baskın yapıldı. Narkotik ekipleri, özel hareket timlerinin de desteğiyle yaptıkları eş zamanlı baskınlarda hakkında yakalama kararı bulunan 94 şüpheliden 75'ini gözaltına alırken, şüphelilere ait adreslerde arama yaptı. Aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

EVDE YOK DENİLSE DE YAKALANDI

Operasyon kapsamında narkotik ekipleri, özel harekat timleri eşliğinde Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde iki katlı bir binaya baskın yaptı. Polis, girdiği adreste yaşayanlardan aranan kişinin evde olmadığı cevabını aldı. Ancak, binanın ikinci katında yapılan aramada şüpheli kişi yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik ekipleri adreste arama yaparken özel harekat timleri de sokakta güvenlik önlemi aldı. Arama işleminin ardından yakalanan kişi polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

İSTANBUL'DA 400 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2

Kaynak: DHA

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