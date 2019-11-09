İstanbul'da 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması

09.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:04

Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin arkadaşı Serpil Alkan, ailenin Mersin'deki yakınlarına ulaştığını, Adli Tıp Kurumundan cenazeleri alabilmek için onlardan onay beklediğini anlattı.

Avukatıyla beraber Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere açıklama yapan Serpil Alkan, ölen arkadaşlarının Mersin'deki kardeşlerinin, cenazeleri alabilme imkanlarının olmadığını söyledi.

Kendisinin cenazeleri teslim alabilmek için ilk günden beri çaba sarf ettiğini belirten Alkan, "Kardeşlere ulaşabildik. Yoksa cenazeler ortada kalacaktı ve kimsesizler mezarlığına gidecekti. Hem seviniyorum hem üzülüyorum. Rahat uyumalarını istiyorum. Nebile hanım (ölen kardeşlerin üvey kardeşi) onay verdi. 'Zaten bizde kimse istemiyor, bebeğim var, yatalak amcam var. Biz alamayacağız. Televizyonlarda gördüm, ben de iki gündür uyuyamıyorum, üzülüyorum' dedi. Şimdi Mersin'den dilekçe bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Alkan'ın avukatı Aydın Egemen de cenazeleri kendilerinin teslim alabilmesi için Mersin'deki kardeşlere dilekçe örneği gönderdiğini söyledi.

Dilekçenin Adli Tıp Kurumuna ulaşması halinde defin işlemlerini gerçekleştirebileceklerini aktaran Egemen, şöyle devam etti:

"Vefat eden arkadaşlarımızın kız kardeşiyle görüştük. Kendileri cenazelerin İstanbul'da defnedilmesi gerektiğini, rızalarının olduğunu, cenazelerin bize teslimine rızalarının olduğunu beyan etti. Bunun üzerine kendilerine savcılığın ve Adli Tıp Kurumunun morg bölümünün faks numarasını ilettik. Şu anda bu dilekçeyi bekliyoruz. Dilekçe ulaştığında hemen cenazelerin defin işlemlerini gerçekleştireceğiz."

Kaynak: AA