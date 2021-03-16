Son dakika haberleri | İstanbul'da 4 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberleri | İstanbul'da 4 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

16.03.2021 07:32 | Son Güncelleme: 16.03.2021 07:37

Bir son dakika haberine göre İstanbul'da 4 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul'da 4 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sultangazi merkezli Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler narkotik köpekleri yardımıyla didik didik arandı. 1 yıllık çalışmalar neticesimde 55 şüphelinin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürülürken operasyonla ilgili çalışmalar sürüyor.

Son dakika haberleri | İstanbul'da 4 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberleri | İstanbul'da 4 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberleri | İstanbul'da 4 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberleri | İstanbul'da 4 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN

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