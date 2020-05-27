İstanbul'da 4 günlük kısıtlama sonrası hareketlilik başladı
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İstanbul'da 4 günlük kısıtlama sonrası hareketlilik başladı

İstanbul'da 4 günlük kısıtlama sonrası hareketlilik başladı Ramazan Bayramı'ndaki kısıtlama sonrası hareketlilik başladı Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından vatandaşlar sabah işe gitmeye başladı.

27.05.2020 08:00 | Son Güncelleme: 27.05.2020 08:05

İstanbul'da 4 günlük kısıtlama sonrası hareketlilik başladı

Ramazan Bayramı'ndaki kısıtlama sonrası hareketlilik başladı

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından vatandaşlar sabah işe gitmeye başladı. Bayram boyunca 4 gün sakin geçen kentin merkezi noktalarında hareketlilik başladı.

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı boyunca ülke genelinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Ramazan Bayramı nedeniyle tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 24.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlamanın bitmesinin ardından İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, işe gitmeye başladı. Mega kentin merkezi yerlerinden olan E-5 Ayvansaray Mevkii, ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde hareketliliğin başladığı gözlendi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sokağa çıkma yasağı bulunmayan vatandaşlar işe gitmeye çalışırken, E-5 Karayolunda yer yer trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulaması üzerinden saat 07.55 itibariyle, yüzde 17'ye çıktığı görüldü.

İstanbul'da 4 günlük kısıtlama sonrası hareketlilik başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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