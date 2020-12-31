İstanbul'da 4 günlük kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 30 azaldı
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İstanbul'da 4 günlük kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 30 azaldı

31.12.2020 09:24 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:29
İstanbul'da 4 günlük kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 30 azaldı

İSTANBUL'da yılbaşı nedeniyle 4 gün uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sabah saatlerinde normalde yüzde 60'lara kadar çıkan trafik yoğunluğunun bu sabah yüzde 30'lara kadar düştüğü görüldü.

İSTANBUL'da yılbaşı nedeniyle 4 gün uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sabah saatlerinde normalde yüzde 60'lara kadar çıkan trafik yoğunluğunun bu sabah yüzde 30'lara kadar düştüğü görüldü. Türkiye genelinde bugün saat 21.00 itibarıyla başlayacak ve Pazartesi sabahı 05.00'e kadar devam edecek olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, İstanbul'da sabah saatlerindeki trafik yoğunluğu yüzde 30 azaldı. D-100 Karayolu Cevizlibağ ve Avcılar mevkiinde trafik yoğunluğunun oldukça akıcı olduğu görüldü. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre, sabah saatlerinde normalde yüzde 60'lara kadar çıkan trafik yoğunluğunun bu sabah yüzde 30'lara kadar düştüğü görüldü.

(Fotoğraf)

 


- İstanbul
İstanbul'da 4 günlük kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 30 azaldı
İstanbul'da 4 günlük kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 30 azaldı
İstanbul'da 4 günlük kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 30 azaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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