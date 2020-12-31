İstanbul'da 4 günlük kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 30 azaldı

İSTANBUL'da yılbaşı nedeniyle 4 gün uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sabah saatlerinde normalde yüzde 60'lara kadar çıkan trafik yoğunluğunun bu sabah yüzde 30'lara kadar düştüğü görüldü.