4 bin litre etil alkol ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

4 bin litre etil alkol ele geçirildi

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir kamyonun kasasında 4 bin litre etil alkol ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir kamyonun kasasında 4 bin litre etil alkol ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent dışında getirilen etil alkolden sahte içki üretilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, sahte fatura ve irsaliyeyle İstanbul'a sevk edilen etil alkolün bulunduğu kamyoneti tespit etti.

Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkisinde durdurulan kamyonette yapılan aramada, şişelere konulmuş 4 bin litre etil alkolü ele geçirildi.

Operasyonda, şüpheli F. K. gözaltına alındı.

4 bin litre etil alkol ele geçirildi

4 bin litre etil alkol ele geçirildi

4 bin litre etil alkol ele geçirildi

4 bin litre etil alkol ele geçirildi
AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da bazı yollar Kadıköy Yarı Maratonu sebebiyle kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar Kadıköy Yarı Maratonu sebebiyle kapatılacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Gökhan Çıra Amelia Hamlin Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Cristiano Stefan Kuntz Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fahrettin Koca Mustafa Denizli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 4 bin litre etil alkol ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 09:24:11. #1.17#