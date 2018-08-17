İstanbul'da 4 bin 600 Polisin Katılımıyla Huzur Operasyonu Gerçekleştirildi
İstanbul'da, "Yeditepe Huzur 14" adlı asayiş uygulaması kapsamında Kurban Bayramı öncesi 39 ilçede 4 bin 600 polisin katılımıyla denetim yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde kent genelinde Kurban Bayramı öncesi başlatılan ve akşam saatlerinde 280 noktada 4 bin 600 polisin katılımıyla başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis katıldı.
GBT TARAMASI YAPILDI
Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi.
Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verirken, uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.
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abi neden bayrampasa cevatpaşa mah polis baskın yapmıyor her gün yazıyorum ama ilgilenen yok romanlar hırsızlık cetesi her evde teksas gibi silahlar uyuşturucu herşey mevcut bataklık burada polis yanlış yerlerde önce buradaki bataklıgı kurutun baskına gelmessiniz ama es kaza gelirsenizde cok gizli yapmaklazım cünki her sokak başında cocukları bile gözcü yapmışlar hemen haber veriyorlar ve romanlar ya kacıyor yada hemen guruplaşıp saldırıyorlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sefası yok cefası çok bu meslekte Allah polis ve askerimizin yar ve yardımcısı olsun.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BU ŞARKIYI CANIMDAN ÇOK SEVDİĞİM TL YE ARMAĞAN EDİYORUM!..BU AKŞAM ÖLÜRÜM BENİ KİMSE TUTAMAZ SEN BENİ TUTAMAZSIN YILDIZLAR TUTAMAZ BİR UÇURUM GİBİ DÜŞERİM GÖZLERİNDEN GÖZLERİN BENİ TUTAMAZ..Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır