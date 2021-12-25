İstanbul'da 4 aracın farlarının çalınmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

PENDİK, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da otodan hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "otodan hırsızlık" suçuyla ilgili Pendik'te yürütülen çalışmalar kapsamında, Esenyalı ve Çamçeşme mahallelerinde 4 aracın farlarının çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Etraftaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık suçunu işleyen 3 şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, araçlardaki parmak izi incelemesinden kimliğini tespit ettikleri şüphelilerden E.Z'yi ikametinde yakaladı.

Hakkında "otodan hırsızlık" suçundan adli işlem başlatılan E.Z., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

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