İSTANBUL'DA 4.7'LİK DEPREM (1)
Haberler » Güncel » İSTANBUL'DA 4.7'LİK DEPREM (1) - Haber

İSTANBUL'DA 4.7'LİK DEPREM (1)

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:10
İSTANBUL'DA 4.7'LİK DEPREM (1)

'nde açıklarında 4.7 büyüklüğünde meydana geldi. Saat 16.37'de meydana gelen deprem başta olmak üzere Marmara Bölgesinin bir çok noktasında hissedildi. Silivri ve çevresindeki ilçelerde oturanlar sokağa çıktı.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Silivri'den görüntüler

-İstanbul'dan çeşitli noktalarından görüntüler


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler