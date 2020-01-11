İSTANBUL'DA 4.7'LİK DEPREM (1)

11.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:10

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.37'de meydana gelen deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesinin bir çok noktasında hissedildi. Silivri ve çevresindeki ilçelerde oturanlar sokağa çıktı.

Görüntü Dökümü:

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-Silivri'den görüntüler

-İstanbul'dan çeşitli noktalarından görüntüler

Kaynak: DHA