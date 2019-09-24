İstanbul'da 4.7 büyüklüğündeki deprem için açıklama

24.09.2019 14:27

İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrasında açıklamalarda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Büyük bir deprem beklentisi içinde değilim" dedi.



İstanbul'da saat 11: 01'de merkez üssü Marmara Denizi'nin Silivri açıkları olan deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un birçok ilçesinden de hissedildi. Depremin şiddetinin ise 4,7 olduğu açıklandı. Yaşanan deprem sonrası Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan yaptığı açıklamada büyük bir deprem beklentisi içinde olmadığı ama bu depremin artçılarının devam edeceğini belirtti.



Bu depremin artçıları sürecektir



Prof. Dr. Ercan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Marmara'daki büyük bir depremin olabilmesi için 6 milyar cigatonluk bir gücün kırıcı bir gücün toplam toplanmış olması gerekiyor. Bu kırıcı güç henüz Marmara'da toplanmadığı için büyük depremi yapamıyor. Ama bunun yerine kükremelerini yapacak. 4, 4 buçuk, 5, 5 buçuk hatta 6'ya varan depremleri 2045 yılına kadar göreceğiz. Bunlar uyarıcı depremlerdir. Buradaki gerginliğin birikmekte olduğunu söyler bize. 4.17'lik bir deprem Marmara'da kırıcı olmaz. Ancak jeofizik açısından çok önemli bilgi verir. Depremin nerede olacağını, nasıl kırılacağını gibi konuları yer bilimcileri bu bilgileri sunar. Bu depremin arkasından büyük bir deprem gelebilir mi diye İstanbullular, Tekirdağlılar, Yalovalılar, Bursalılar merak ediyorlar. Bunu söylemek mümkün değil. Bunun arkasından daha büyük deprem olursa eğer 4.17'nin öncü bir deprem olduğunu söylemek gerekir. Bu depremin artçıları sürecektir. Artçıları 15 gün içinde 3.08'e kadar büyüklüklülere varan artçıları olacaktır. Büyük bir deprem beklentisi içinde değilim. Deprem olursa en etkili olacağı yer Fatih ilçesi oradan başlayarak Zeytinburnu, Topkapı, Bakırköy, Florya, Yeşilyurt, Yeşilköy bunun yanı sıra Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Kumburgaz, Mimar Sinan bölgelerinde etkili olacaktır. İstanbul'daki yapılarında yüzde 80'i en yaşlıları Marmara denizi kıyılarında olduğu için gelecek büyük deprem en çok İstanbul'un Avrupa yakasını yıkımcıl olacaktır. Asya yakası Avrupa yakasına göre daha güvenlidir" dedi.



Kentsel dönüşüm hızlanmalı



Kentsel dönüşümün hızlanması gerektiğini de belirten Ercan, "Biz bu uyarıcı depremi bilimsel olarak değerlendirerek kentsel dönüşümü arttırmamız gerekmektedir. 20 yıl içinde Türkiye çok şey yaptı. Birçok ilçe deprem için yer davranış özelliklerini jeoteknik olarak belirlemiş durumda. Devlet ayrıca kentsel dönüşüm yasasını ve deprem yasasını yeniledi ve çıkardı. Mevzuat konusunda herhangi bir eksikliğimiz yok. Bilimsel anlamda da eksikliğimiz yok. Sadece uygulama ivmesini artırmalıyız. Kentsel dönüşümü hızlandırmamız gerekiyor" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA