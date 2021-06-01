, İstanbul'da 4,5G kapasite değerlerini yüzde 20 artırdı

Vodafone, İstanbul genelinde yaptığı ek yatırımlarla 4,5G kapasite değerlerini yüzde 20 artırdı.

Vodafone, İstanbul genelinde yaptığı ek yatırımlarla 4,5G kapasite değerlerini yüzde 20 artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yeni Nesil Kapsama teknolojisini özel bir kampanyayla duyuran Vodafone, İstanbul'daki tüm bireysel müşterilerine YouTube'u sınırsız kullanma imkanı sunan Video Pass paketi hediye edecek.

Dijital müşteri deneyimini sunma hedefiyle yatırımlarının yüzde 99'unu teknolojiye ayıran Vodafone, mart ayından bu yana gerçekleştirdiği ek yatırımlarla İstanbul ilindeki 4,5G kapasite değerlerini yüzde 20 artırırken, İstanbul nüfusunun yüzde 99,9'unu 4,5G şebekesiyle kapsamış oldu.

Yeni Nesil Kapsama teknolojisi için özel bir kampanya da başlatan Vodafone, İstanbul'daki tüm bireysel müşterilerine YouTube'u sınırsız kullanma imkanı sunan Video Pass paketi hediye ederek, güçlendirilmiş 4,5G kapsamasıyla kesintisiz video deneyimini özgürce yaşatacak. Sınırsız YouTube hediyesi, Vodafone'a yeni gelen bireysel müşteriler için ilk 3 ay boyunca geçerli olurken, mevcut Vodafone bireysel müşterileri için Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden alınabilecek ve 1 hafta süreyle geçerli olacak.

İstanbul genelinde bayi kanalına yönelik yatırımlarını da artıran Vodafone, il genelindeki kapsama gücünü tüm müşterilerinin deneyimleyebilmesi için 500 yeni satış noktasını da ekosistemine dahil ediyor.

Yaptığı yatırımlarda çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarını önceliklendiren Vodafone tüm şebeke ve ofislerinde tüketilen elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından satın alarak yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine planlanan tarihten 3 yıl daha erken ulaştı. Vodafone böylece, şebekesinin tamamında yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör oldu.

"Vodafone olarak, yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz. Müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatma hedefiyle bağlantı hızımızı ve kalitemizi artırmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde 23 bini aşkın 4,5G erişim noktasıyla en geniş 4.5G kapsaması sunan operatörüz. Baz istasyonlarımızın yüzde 96,5'ini 4,5G destekli hale getirdik. Halihazırda, Türkiye genelinde 17,8 milyonu aşkın aktif kullanıcıya 4.5G teknolojimizle hizmet veriyoruz. 4,5G altyapımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz.

Mart ayından bu yana yaptığımız ek yatırımlarla İstanbul ilindeki 4,5G kapasite değerlerimizi yüzde 20 oranında artırdık. Yeni Nesil Kapsama teknolojimiz ile özel bir kampanya da başlattık. Buna göre, yeni gelen veya mevcut müşteri olarak ayırt etmeksizin, İstanbul'daki tüm bireysel müşterilerimize YouTube'u sınırsız kullanma imkanı sunan Video Pass paketi hediye edeceğiz. Böylece İstanbullular, güçlendirilmiş 4,5G kapsamamızla yaz boyunca sınırsız video deneyiminin keyfine varacak. Vodafone olarak, 4,5G kalitemizi ve kapsama gücümüzü artırmaya yönelik yatırımlarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız