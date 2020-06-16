İstanbul'da 396 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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İstanbul'da 396 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen hava ve deniz polisi destekli operasyonda, 396 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul'da 396 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
16.06.2020 15:31 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:31

İstanbul'da düzenlenen hava ve deniz polisi destekli operasyonda, 396 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye karasularından transit geçiş yapan gemilere aktarmak için Kocaeli Dilovası'daki Akaryakıt Dağıtım ve Dolum Tesislerinden akaryakıt alan bir tankerden, Marmara Denizi açıklarında küçük teknelere kaçak akaryakıt boşaltıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yakıt tankerini havadan ve denizden takibe alan ekipler, tankerden teknelere aktarılan akaryakıtın Yenikapı sahilinde bekleyen minibüslerin içerisindeki fiber tanklara boşaltıldıktan sonra çeşitli ilçelerdeki tır garajlarında piyasaya sürüldüğünü belirledi.

Polis helikopteri ve polis teknelerinin desteğiyle, dün gece karada ve denizde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Tanker, tekne ve minibüste yapılan aramalarda 396 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçakçılıkta kullanılan, 1 tanker, 1 tekne ve 1 minibüse de el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yıl başından bu yana 860 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşından bu yana düzenlenen 40 operasyonda, akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 70 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda ise 860 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca kaçakçılıkta kullanılan 1 tanker, 1 tekne ve 12 araca da el konuldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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