İstanbul'da 39 ilçede eş zamanlı operasyon: 248 gözaltı
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İstanbul'da 39 ilçede eş zamanlı operasyon: 248 gözaltı

İSTANBUL'da mahkemeler tarafından haklarında arama kararı çıkarılan veya cezaları kesinleşenleri yakalamak için düzenlenen operasyonda 705 adrese sabaha karşı baskın yapıldı.

İstanbul'da 39 ilçede eş zamanlı operasyon: 248 gözaltı
19.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:37
İSTANBUL'da mahkemeler tarafından haklarında arama kararı çıkarılan veya cezaları kesinleşenleri yakalamak için düzenlenen operasyonda 705 adrese sabaha karşı baskın yapıldı.  Operasyonda adam öldürmek,  hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, gasp, cinsel istismar gibi suçlardan mahkemeler tarafından aranan 248 şüpheli gözaltına alındı. Üsküdar'da baskın yapılan bir evde, uyuşturucu yapımında kullanılan bitkilerin yetiştirilmesine yarayan düzenekler, saksı içinde yetiştirilmesi yasak hint kenevirleri ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 39 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dün sabaha karşı başlatılan operasyonda 287 Ekip ve 659 personel görev yaptı. Daha önceden tespit edilen 705 adrese yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararları bulunan 248 kişi gözaltına alındı. .

BİRÇOK SUÇTAN ARANIYORLARDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yaptığı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden  33'nün hırsızlık, 32'sinin Yaralama, 26'sının dolandırıcılık, 20'sinin tehdit ve hakaret suçundan arandığı belirtildi. Operasyonda cinsel istismar suçundan aranan 8, gasp suçundan  8,  adam öldürmek suçundan bir kişinin polisler tarafından yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri hakkında 20 yıl hapis cezası, 7 kişinin 10 yıl hapis cezası, 31 kişinin  5 yıl hapis cezası, 50 kişinin ise 2 yıl hapis cezalarının kesinleştiği  belirtildi.

EVİN İÇİNDE "SERA" KURMUŞLAR

Öte yandan operasyon kapsamında "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan aranan Alaattin Y. isimli şüphelinin Üsküdar'da bulunan evine yapılan baskında uyuşturucu yapımında kullanılan bitkilerin yetiştirilmesine yarayan düzenekler ele geçirildi. Evin mutfağında,  büyük bir bez dolabın ışıklandırma ve havalandırma takılarak bir sera haline getirildiği tespit edildi. Evde yapılan aramada saksılar içinde yetiştirilmesi yasak olan hint keneviri bitkisi bulundu. Polis evde bulunan aranan Alaattin Y. ile birlikte Selahattin Y.'yi de gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

 

 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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