İstanbul'da 387 bin adet sahte alkol bandrolü yakalandı
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İstanbul'da 387 bin adet sahte alkol bandrolü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da 387 bin adet sahte alkol bandrolü yakalandı İstanbul'da bir işyerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 387 bin adet sahte alkol bandrolü yakalandı.

İstanbul'da 387 bin adet sahte alkol bandrolü yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da bir işyerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 387 bin adet sahte alkol bandrolü yakalandı. Konu ile ilgili adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin çalışmaları sonucundan Zeytinburnu'ndaki bir ticaret merkezinde sahte bandrol basıldığını belirlendi. Ticaret merkezinin içerisinde basım atölyesi olarak faaliyet gösteren iş yerine 21 Ağustos tarihinde polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda E.D., Y.B. ve Ö.Ö. isimli kişiler yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda 8 bin 600 adet tabakadan oluşan 387 bin adet bandrol, 3 adet sahte bandrollerin yapımında kullanılan üzerinde hologram ibareler bulunan metal kalıp levha, 8 adet basıma hazır pasaport fotokopisi, 3 adet belge basımında kullanılan hologram doküman ve 1 adet isme düzenlenmiş pasaport evrakı ele geçirildi. Öte yandan, ele geçirilen bandrollerin üzerinde orijinalinde olduğu gibi karekodların bulunması dikkat çekti. Karekodlar telefondan programla açıldığında çeşitli alkollü içecekleri gösterdiği görüldü. Konu ile ilgili yakalanan 3 kişi, 22 Ağustos tarihinde çıkarılan adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da 387 bin adet sahte alkol bandrolü yakalandı
İstanbul'da 387 bin adet sahte alkol bandrolü yakalandı
İstanbul'da 387 bin adet sahte alkol bandrolü yakalandı
İstanbul'da 387 bin adet sahte alkol bandrolü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez

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