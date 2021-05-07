37 gün önce İstanbul'da kaybolan 15 yaşındaki kız Samsun'da bulundu
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37 gün önce İstanbul'da kaybolan 15 yaşındaki kız Samsun'da bulundu

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - Haberler | 3. Sayfa

37 gün önce İstanbul'da kaybolan 15 yaşındaki kız Samsun'da bulundu İstanbul'dan kaybolup Samsun'da polis tarafından bulunan kız çocuğu: "Aileme gitmek istemiyorum" İstanbul'dan 37 gün önce kaybolan ve ailesinin bir televizyon programına çıkarak kızlarının bulunması için yardım istediği...

37 gün önce İstanbul'da kaybolan 15 yaşındaki kız Samsun'da bulundu

İstanbul'dan kaybolup Samsun'da polis tarafından bulunan kız çocuğu: "Aileme gitmek istemiyorum"

SAMSUN - İstanbul'dan 37 gün önce kaybolan ve ailesinin bir televizyon programına çıkarak kızlarının bulunması için yardım istediği 15 yaşındaki Y.İ., Samsun'da bulundu. Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen kız çocuğu, "Aileme gitmek istemiyorum. Beni yurda yerleştirin" dedi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Esenyurt'ta ikamet eden 8. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Y.İ., 31 Mart'ta kayıplara karıştı. Ailesi kızlarının sosyal medyada tanıştığı Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ikamet eden 21 yaşındaki F.B.'nin yanında olduğunu ve zorla tutulduğunu iddia edip Müge Anlı'nın programına katılarak bulunması için yardım istedi. Müge Anlı kayıp olduğu iddia edilen kıza ulaştı. Kayıp kız Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eve giden Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı. Bu sırada yaşanan kargaşadan evde bulunan F.B.'nin kaçtığı öğrenildi.

Y.İ., Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık raporu alındıktan sonra Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Çocuk Şube Müdürlüğü önünde görüntüsünü çeken basın mensuplarına "Ben buradan bir şey söylemek istemiyorum ama onları da yakacağım" diyen Y.İ., "Aileme gitmek istemiyorum. Ben yurda gitmek istiyorum. Bunu da bilin. Ailemi istemiyorum. Ailemden şiddet görüyorum" ifadelerini kullandı.

Y.İ.'nin adli işlemlerin ardından devlet koruması altında yurda yerleştirileceği öğrenildi.

Polis kayıplara karışan F.B.'yi yakalamaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

37 gün önce İstanbul'da kaybolan 15 yaşındaki kız Samsun'da bulundu
37 gün önce İstanbul'da kaybolan 15 yaşındaki kız Samsun'da bulundu
37 gün önce İstanbul'da kaybolan 15 yaşındaki kız Samsun'da bulundu
37 gün önce İstanbul'da kaybolan 15 yaşındaki kız Samsun'da bulundu
37 gün önce İstanbul'da kaybolan 15 yaşındaki kız Samsun'da bulundu
37 gün önce İstanbul'da kaybolan 15 yaşındaki kız Samsun'da bulundu
37 gün önce İstanbul'da kaybolan 15 yaşındaki kız Samsun'da bulundu
37 gün önce İstanbul'da kaybolan 15 yaşındaki kız Samsun'da bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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