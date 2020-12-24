İstanbul'da 34 araç trafikten men edildi, 124 bin 438 lira para cezası kesildi
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İstanbul'da 34 araç trafikten men edildi, 124 bin 438 lira para cezası kesildi

24.12.2020 23:58 | Son Güncelleme: 25.12.2020 00:11

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde 15 bin 747 araç ve 108 motosiklet kontrol edilirken 34 araç trafikten men edildi, 124 bin 438 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde 15 bin 747 araç ve 108 motosiklet kontrol edilirken 34 araç trafikten men edildi, 124 bin 438 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün 13.00-15.00 saatleri arasında 85 noktada 796 personel, 1 polis helikopteri, 2 deniz limanı şube botu katılımıyla sabit yol uygulaması yapılırken, 15.00-17.00 saatleri arasında yapılan uygulamalarda 85 noktada 2 deniz limanı şube botu, 744 personel görev aldı. Ekiplerin yaptığı uygulamalarda 103 bin 470 kişinin GBT sorgulaması yapılarak, çeşitli suçlardan aranan 442 şahıs ile 217 yoklama kaçağı yakalandı. 31 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 481 adet fişek, (3195.96) gram uyuşturucu madde, 215 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 15 bin 665 lira ve 864 dolar ele geçirildi. 15 bin 747 araç ve 108 motosiklet kontrol edilirken 789 araç ve motosiklete işlem yapıldı. Toplamda 34 araç trafikten men edilirken 124 bin 438 lira para cezası uygulandı, 86 umuma açık iş yeri denetlendi.

(İHA)

İstanbul'da 34 araç trafikten men edildi, 124 bin 438 lira para cezası kesildi
İstanbul'da 34 araç trafikten men edildi, 124 bin 438 lira para cezası kesildi
İstanbul'da 34 araç trafikten men edildi, 124 bin 438 lira para cezası kesildi
İstanbul'da 34 araç trafikten men edildi, 124 bin 438 lira para cezası kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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