İstanbul'da 33 eski köy suyu zamlı ödeyecek

09.12.2019 21:08 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:08

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde geçen ay tüzel kişilikleri kaldırılan 33 köye indirimli su verilmeye devam edilmesiyle ilgili alınan karar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından meclise iade edildi.

İBB Meclisi'nde söz alan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul'da köy tüzel kişiliği sonlandırılan Silivri, Arnavutköy, Çatalca ve Şile'deki 33 köyün yönetmelik süresi dolduğu için suyu yüzde 400 zamlı kullandığını dile getirdi.

İmamoğlu, itiraz ederek kanunu çıkaran iradenin gereğini yerine getirdiklerini söyledi.

Geçen ayki meclis toplantısında MHP grubu olarak tarım ve hayvancılığın bitirilmemesi için İSKİ Genel Kurulu'nda tarifeler yönetmeliğinde yapılan değişiklikle bu düzenlemenin beş yıl uzatılması için teklif verdiklerini belirten Volkan Yılmaz, "Teklife AK Parti grubu 'Evet', CHP ve İYİ Parti grupları ise şerh düşerek 'Evet' dedi. Bu teklifin oybirliği ile kabul edildiğini düşündüğüm halde biraz önce haber aldık. İSKİ bu konuyla ilgili aynı duruşu devam ettirip 33 köyümüze 1 lira olan suyu 4 lira olarak satmaya devam edecek. Bu köylerde marulunu, domatesini, hayvanını sulayan köylümüze suyu 4 liradan veremeyiz. Burada 'Zimmet çıkar, bu parayı biz öderiz.' demeyin, gelin bu konuyla ilgili hepimiz elimizi taşın altına koyalım." diye konuştu.

"Başkan güzel bir gol attın, konuyu toparla"

CHP sıralarından söylenen "Meclise gidin" sözleri üzerine Yılmaz, "Gerekirse oraya da gideriz. Ben popülizm yapmıyorum." ifadelerini kullandı.

Oturumu yöneten İmamoğlu'nun "Toparlayalım." uyarısı üzerine Yılmaz, "Toparlanacak bir konu yok başkanım. Konu derli toplu. Burada biz köylüye 1 liralık suyu 4 liraya veremeyiz. Onları da ilçeye, şehre gönderemeyiz. İstanbul'un tarım ve hayvancılık üssü olabilecek Çatalca, Silivri, Şile'yi şehirlere taşımaya zorlamayın." dedi.

Meclis üyelerinin alkışla Yılmaz'a destek vermesinin ardından İmamoğlu, "Başkan güzel bir gol attın, konuyu toparla." demesi gülüşmelere yol açtı. Yılmaz, eski profesyonel futbolcu olduğunu hatırlatırken İmamoğlu, "Ben de iyi kaleciyim." diye cevap verdi.

Silivri Belediye Başkanı Yılmaz, mücadelelerinin devam edeceğini ve bir sonraki meclis toplantısına köy muhtarlarının da geleceğini kaydetti.

- İmamoğlu İSKİ Genel Kurulu'nun dört kararını iade etti

Öte yandan, 28 Kasım'da gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulu'nda alınan dört karar İBB Başkanı İmamoğlu tarafından meclise iade edildi.

İmamoğlu, İstanbul'daki 33 köye indirimli su verilmesi kararı dışında, bina su ve atık su sistemi bakım bedelinin kaldırılması, Arnavutköy ve Avcılar ilçelerinde bulunan ve İSKİ'ye ait taşınmazların belediyelere devri ile Silahtarağa projesinin de yer aldığı alanda Eyüpsultan Belediyesi'ne devredilen parsellerle ilgili meclisteki İSKİ Genel Kurulu'nda alınan kararları iade etti.

Kaynak: AA