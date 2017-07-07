İstanbul'da 32 İlçede Fetö Operasyonu: 57 Gözaltı

İstanbul'da FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan kişilere yönelik 32 ilçede gerçekleştirilen operasyonda, 57 kişi gözaltında alındı.

İstanbul'da 32 İlçede Fetö Operasyonu: 57 Gözaltı

İstanbul'da FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan kişilere yönelik 32 ilçede gerçekleştirilen operasyonda, 57 kişi gözaltında alındı.

Kaynak: Dunya.com