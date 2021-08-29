İSTANBUL'DA 32 ARAÇTAN 5 MİLYONLUK HIRSIZLIK YAPAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ
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İSTANBUL'DA 32 ARAÇTAN 5 MİLYONLUK HIRSIZLIK YAPAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

* Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

* Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da 11 ilçede park halindeki otomobillerden yaklaşık 5 milyon liralık hırsızlık yapan çete çökertildi. Gözaltına alınan 1'i kadın 7 şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı. Çok sayıda suç kayıtları olduğu da tespit edilen şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da otodan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Bayrampaşa, Esenler, Bahçelievler, Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bakırköy ve Sultangazi ilçelerinde 32 farklı hırsızlık olayının kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, tek tek şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimlikleri belirlenen 7 şüpheliyi, yapılan operasyon ile gözaltına aldı.

SUÇ KAYITLARI KABARIK

Gözaltına alınan şüphelilerden 30 yaşındaki Barış M.?nin 67, 19 yaşındaki Can G.?nin 57, 25 yaşındaki Murat U.?nun 53, 43 yaşındaki Gül U.?nun 40, 21 yaşındaki Doğuş K.?nın 37, 19 yaşındaki Tarık D.?nin 6, 18 yaşındaki Uğurcan A.?nın ise 1 suç kaydının olduğu tespit edildi.

5 MİLYONLUK HIRSIZLIK

Yaklaşık 5 milyon liralık hırsızlık yaptığı tespit edilen 1'i kadın 7 şüpheli, Aşayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Şüphelilerin farklı zamanlarda park halindeki otomobillerden hırsızlık yapması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülere, şüphelilerin park halindeki otomobillere girerek hırsızlık yapmaları yansıdı.

İSTANBUL'DA 32 ARAÇTAN 5 MİLYONLUK HIRSIZLIK YAPAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ
İSTANBUL'DA 32 ARAÇTAN 5 MİLYONLUK HIRSIZLIK YAPAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ
İSTANBUL'DA 32 ARAÇTAN 5 MİLYONLUK HIRSIZLIK YAPAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ
İSTANBUL'DA 32 ARAÇTAN 5 MİLYONLUK HIRSIZLIK YAPAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ
İSTANBUL'DA 32 ARAÇTAN 5 MİLYONLUK HIRSIZLIK YAPAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ
İSTANBUL'DA 32 ARAÇTAN 5 MİLYONLUK HIRSIZLIK YAPAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ
İSTANBUL'DA 32 ARAÇTAN 5 MİLYONLUK HIRSIZLIK YAPAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ
İSTANBUL'DA 32 ARAÇTAN 5 MİLYONLUK HIRSIZLIK YAPAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL'DA 32 ARAÇTAN 5 MİLYONLUK HIRSIZLIK YAPAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ - Haberler
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