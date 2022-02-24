İstanbul'da 315 kaçak göçmen yakalandı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un 4 ilçesinde düzenlenen operasyonda 315 kaçak göçmen ve 6 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenler ile insan ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalarda Bayrampaşa, Bağcılar, Arnavutköy, Bahçelievler ve Zeytinburnu ilçelerinde büyük çaplı operasyon düzenledi. Baskınlarda illegal yöntemlerle ülkeye gelen ve minibüs, kapalı kasa kamyonet vb. araçlarla düzensiz olarak yurt dışına çıkmak üzere hazırlık yaptığı belirlenen 315 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 4'ü minibüs, 1'i kamyonet olmak üzere 5 araçta yapılan aramalarda 6 can yeleği, 5 yağmurluk, 3 uyku tulumu, 2 deniz simidi, 7 oto iç lastiği ele geçirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan düzensiz göçmenler hakkında sınır dışı işlemi gerçekleştirilirken, bu göçmenlerin organizasyon ve sevkiyatını koordine eden kaçakçılık şebekesi üyesi 6 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan ve daha sonra adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 3 insan kaçakçısı tutuklanırken, 1 şüphelinin polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ayrıca başka bir soruşturma kapsamında bir sosyal paylaşım sitesinde ellerinde silah ve kılıçla paylaşımda bulundukları iddia edilen yabancı uyruklu 4 şüpheli ile bu kişilere evini kiraya vererek göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği öne sürülen 2 kişi de yakalandı. Afganistan uyruklu kişilerin yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları öğrenildi. 4 yabancı ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, bu kişilere evini kiralayan 2 şüpheli sevk edildikleri mahkemece adli kontrol hükümleri uyarınca serbest bırakıldı.

(Sadık Kahraman-İHA)