İstanbul'da 31 Mart'tan 23 Haziran'a ilçelerde oy oranları ne kadar değişti ?

İstanbul'da tekrarlanan büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 54,03'ünü alan Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partili (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. İki aday arasındaki fark 13 binden 777 bine kadar çıkarken, Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Binali Yıldırım 31 Mart'a göre 234 bin oy kaybetti. Binali Yıldırım 39 ilçenin tamamında oy kaydederken Ekrem İmamoğlu tüm ilçelerde oyunu arttırdı.













İmamoğlu oyunu yüzde olarak en fazla Pendik, Adalar ve Ümraniye'de attırdı

İmamoğlu 31 Mart'a göre oylarını en fazla Pendik (yüzde 11,47), Adalar (yüzde 10,09) ve Ümraniye'de (yüzde 8,96) arttırdı. Ekrem İmamoğlu en az ise yüzde 3,1 ile Sultangazi'de attırdı. Euronews.com'da Görüntüle