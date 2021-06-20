İstanbul'da 30 yaş ve üzeri vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanmasına başlandı
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İstanbul'da 30 yaş ve üzeri vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanmasına başlandı

İstanbul'da 30 yaş ve üzeri vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanmasına başlandı
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

İstanbul'daki sağlık kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 30 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı.

İstanbul'daki sağlık kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 30 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor.

Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 30 yaş ve üzeri vatandaşlar, bugünden itibaren randevu oluşturdukları sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabiliyor.

Bu kapsamda, İstanbul'daki 30 yaş ve üzeri bireyler de Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi gibi kentin çeşitli sağlık kuruluşlarından randevularını alarak ilk doz aşılarını olmaya başladı.

İstanbul'da 30 yaş ve üzeri vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanmasına başlandı
İstanbul'da 30 yaş ve üzeri vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanmasına başlandı
İstanbul'da 30 yaş ve üzeri vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanmasına başlandı
İstanbul'da 30 yaş ve üzeri vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanmasına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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