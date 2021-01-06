İSTANBUL'DA 30 SAATLİK SU KESİNTİSİ... ARNAVUTKÖY'DE HAYVANLARI İÇİN DE SU DEPOLADILAR
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İSTANBUL'DA 30 SAATLİK SU KESİNTİSİ... ARNAVUTKÖY'DE HAYVANLARI İÇİN DE SU DEPOLADILAR

06.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:59
İSTANBUL'DA 30 SAATLİK SU KESİNTİSİ... ARNAVUTKÖY'DE HAYVANLARI İÇİN DE SU DEPOLADILAR

Burçak BOZKUŞ-Feridun AÇIKGÖZ / İSKİ'nin Başakşehir Ispartakule mevki TCDD karayolu üst geçidi işi kapsamında Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları nedeniyle İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi dün saat 21.00'de başladı.

Burçak BOZKUŞ-Feridun AÇIKGÖZ/ İSKİ'nin Başakşehir Ispartakule mevki TCDD karayolu üst geçidi işi kapsamında Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları nedeniyle İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi dün saat 21.00'de başladı. O ilçelerden biri olan Arnavutköy'de de vatandaşlar hazırlıklarını yaptı. Çeşmelerden bidonlarla evlerine su götüren mahalle sakinleri, suyun bir an önce gelmesini umduklarını söyledi. Hayvancılıkla uğraşanlar ise kendilerinden  hayvanları için de su depoladı.

"KENDİMDEN ÖNCE KAZLARI DÜŞÜNDÜM"

21.00'de başlayan su kesintileri 7 Ocak 2021 Perşembe günü saat 03.00 de sona erecek. 57 yaşındaki Havva Tokur, 30 saatlik su kesintisi haberini duyduğu an kendinden önce kazları için endişelendiğini ve hemen önlem aldığını söyledi. Tokur, "Mesaj geldi sular kesilecek diye. Depoyu tankerle doldurduk. Hayvanların su içme ihtiyacını buradan halletsinler dedim. Böylece 30 saati değil, 2 ayı da karşılarım herhalde. Önemli olan içecek su. Şu an yıkanmalarını düşünmüyorum. Önce canları,önce içme sularını karşılamak. O yavrularımızı da düşünmemiz lazım. Can onlar. Kovalara suyu doldurdum, kovadan içiyorlar. Onların suyunu düşünmezsek, neden yapayım ki ben bu hayvancılığı? Sadece kendimizi mi düşünelim? Kendimiz için de yemeklik su ayırdık. 2 kişiyiz idare edeceğiz mecbur" dedi.

"2 SENEDİR YAĞMUR YOK"

2 senedir yağmur yağmadığını söyleyen Havva Tokur, "Bundan 2 sene önce, bakın tam 2 sene oldu yağmur yağmıyor. Yağmur yağdığı zaman bu gördüğünüz çimenlik su oluyordu benim evimin duvarına kadar su oluyordu buralar deniz gibi. Yoldan taşıyordu. 2 senedir yağmur yok. Önlem almayacağız da ne yapacağız? Bu sadece 30 günlük ya da saatlik olay değil. Bu önlemlerin alınacağı 2 senedir belli. Havadan belli, güneşten belli, sudan belli, israftan belli" diye konuştu.

"KOVA, KAP NE BULURSAK DOLDURDUK"

10 yıldır Arnavutköy Hadımköy Mahallesinde yaşayan Recep Oktar da "Sular akşam 9'da kesildi. Televizyondan izledik haberimiz vardı. Kovalara, kaplara ne bulursak suları doldurduk haberi alınca. Bilmiyorum yeter inşallah. Yetmezse çeşmeden falan alırız artık. Aşağıda bir çeşme var. Oradan hallederiz diye düşünüyorum. Bir şekilde halletmeye çalışacağız" dedi.

İSTANBUL'DA 30 SAATLİK SU KESİNTİSİ... ARNAVUTKÖY'DE HAYVANLARI İÇİN DE SU DEPOLADILAR
İSTANBUL'DA 30 SAATLİK SU KESİNTİSİ... ARNAVUTKÖY'DE HAYVANLARI İÇİN DE SU DEPOLADILAR
İSTANBUL'DA 30 SAATLİK SU KESİNTİSİ... ARNAVUTKÖY'DE HAYVANLARI İÇİN DE SU DEPOLADILAR
İSTANBUL'DA 30 SAATLİK SU KESİNTİSİ... ARNAVUTKÖY'DE HAYVANLARI İÇİN DE SU DEPOLADILAR
İSTANBUL'DA 30 SAATLİK SU KESİNTİSİ... ARNAVUTKÖY'DE HAYVANLARI İÇİN DE SU DEPOLADILAR
İSTANBUL'DA 30 SAATLİK SU KESİNTİSİ... ARNAVUTKÖY'DE HAYVANLARI İÇİN DE SU DEPOLADILAR
İSTANBUL'DA 30 SAATLİK SU KESİNTİSİ... ARNAVUTKÖY'DE HAYVANLARI İÇİN DE SU DEPOLADILAR
İSTANBUL'DA 30 SAATLİK SU KESİNTİSİ... ARNAVUTKÖY'DE HAYVANLARI İÇİN DE SU DEPOLADILAR
İSTANBUL'DA 30 SAATLİK SU KESİNTİSİ... ARNAVUTKÖY'DE HAYVANLARI İÇİN DE SU DEPOLADILAR
İSTANBUL'DA 30 SAATLİK SU KESİNTİSİ... ARNAVUTKÖY'DE HAYVANLARI İÇİN DE SU DEPOLADILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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