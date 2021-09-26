Son dakika haberi... 30 adet iş yerinden hırsızlık yapan şahıslar önce kameraya sonra polise yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi... 30 adet iş yerinden hırsızlık yapan şahıslar önce kameraya sonra polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: - 30 adet iş yerinden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı Şahısların hırsızlık anları kameraya yansıdı İstanbul'da 30 adet iş yerinden ve kurumdan hırsızlık ile otodan hırsızlık yapan şahıslar yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - - 30 adet iş yerinden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Şahısların hırsızlık anları kameraya yansıdı

İSTANBUL - İstanbul'da 30 adet iş yerinden ve kurumdan hırsızlık ile otodan hırsızlık yapan şahıslar yakalandı. Şahısların bir çok suç kaydı olduğu öğrenilirken, hırsızlık anları kameraya yansıdı. Hırsızlık yapma anları ise kameraya yansıdı.

İstanbul'da gerçekleşen 30 adet iş yeriden ve kurumdan hırsızlık ile otodan hırsızlık olayları ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların neticesinde, Eren Y, Gökhan T, Esra K isimli şahıslar 14 Eylül günü yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine götürüldü. Eren Y'nin 33 adet suç kaydı, Gökhan T'nin 16 Adet suç kaydı ve Esra K. 3 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Eyüpsultan ve Avcılar'da yapılan operasyon sonucu yakalanan şahıslar, adli makamlara sevk edildi. Gökhan T. isimli şahıs adli kontrol şartıyla bırakılırken, Eren Y. ve Esra A. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi... 30 adet iş yerinden hırsızlık yapan şahıslar önce kameraya sonra polise yakalandı

Son dakika haberi... 30 adet iş yerinden hırsızlık yapan şahıslar önce kameraya sonra polise yakalandı

Son dakika haberi... 30 adet iş yerinden hırsızlık yapan şahıslar önce kameraya sonra polise yakalandı

Son dakika haberi... 30 adet iş yerinden hırsızlık yapan şahıslar önce kameraya sonra polise yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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