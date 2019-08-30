İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

30.08.2019 11:10

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yıl dönümünde Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi.



Vatan Caddesi'nde düzenlenen kutlama törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin yapılacağı alan Türk bayraklarıyla donatıldı. Tören Vali Yerlikaya, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun tören aracına binerek vatandaşları selamlaması ile başladı. Sonrasında tören yürüyüşü gerçekleştirilerek, İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı göndere çekildi. Kutlamalar coşkuyla devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA