İstanbul'da 3 kişiye "parada sahtecilik" suçundan dava açıldı

İstanbul'un Fatih ilçesinde biri yabancı uyruklu 3 kişi hakkında "parada sahtecilik" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin son zamanlarda Fatih'te artan "parada sahtecilik" olayları nedeniyle çalışma yürüttüğü belirtildi.

Topkapı-Şehremini yakınlarında 26 Eylül 2021'de park halindeki 34 NN 6086 plakalı araçta bulunan Yusuf A'nın panikle sağa sola baktığının fark edilmesi üzerine araç ve şüphelinin göz takibine alındığı aktarılan iddianamede, yabancı uyruklu Shasenem N'nin de sağ ön kapısını açtığı araçtan siyah karton bir çanta aldığı ve tedirgin hareketler sergileyerek Millet Caddesi'ndeki bir otelin lobisine gittiği kaydedildi.

Polislerin "dur" ihtarına uymayan şüphelinin otelin dışındaki kafeye geçerek Erdoğan B'nin yanına oturduğu anlatılan iddianamede, 3 zanlının da tedirgin hareketler sergilemesi nedeniyle dışarıdaki Yusuf A'nın araçtan inmesinin istendiği bildirildi.

İddianamede, Yusuf A'nın elindeki sahte 50 dolarlık 2 banknotu buruşturarak yere attığı, aracın şoför mahalli ve diğer şüphelilerin oturduğu masadaki siyah karton poşette 100 dolarlık toplam 710 sahte banknot ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Tutuklanan şoför Yusuf A. ile Shasenem N'nin ifadelerinde, poşette sahte para olduğunu bilmediklerini belirttikleri aktarılan iddianamede, şüpheli Erdoğan B'nin ise 1996'ya kadar kaymakamlık yaptığı ve istifa ettiğini söyleyerek, sahte paralarla ilgisinin olmadığını öne sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve yüklü miktarda sahte parayı taşırlarken birbirlerinden habersiz olmalarının hayatın olağan akışına aykırı bulunduğu ifade edilen iddianamede, 3 zanlının da "parada sahtecilik" suçundan 2 yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

AA / Murat Kaya - Son Dakika Haberleri

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