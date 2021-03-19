İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
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İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

19.03.2021 06:55 | Son Güncelleme: 19.03.2021 07:03

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ekipleri, Eyüpsultan, Güngören ve Zeytinburnu'nda 14 kişilik silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ekipleri, Eyüpsultan, Güngören ve Zeytinburnu'nda 14 kişilik silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyon, havadan da drone ile takip edildi. Operasyon sonucu, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Eyüpsultan, Güngören ve Zeytinburnu'nda 14 kişilik silahlı suç örgütüne yönelik önceden belirlenen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon drone ile havadan takip edildi.

Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerden biri de Güngören ilçesi Tozkoparan Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 5 katlı binada bulunan bir daire oldu. Eve giren polis ekipleri, içeride bir süre arama yaptı. Baskın sonucu suç örgütü lideri olduğu belirtilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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