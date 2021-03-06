İstanbul'da 3 ilçede 17 saatlik su kesintisi
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İstanbul'da 3 ilçede 17 saatlik su kesintisi

06.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:23
İstanbul'da 3 ilçede 17 saatlik su kesintisi

İSKİ, Büyükçekmece Arıtma Tesisleri-Mimarsinan su dağıtım hattında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle 9 Mart Salı günü 22.00 ile 10 Mart Çarşamba günü 15.00 saatleri arasında Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de 17 saatlik kesinti su kesintisi olacağını duyurdu.

İSKİ, Büyükçekmece Arıtma Tesisleri-Mimarsinan su dağıtım hattında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle 9 Mart Salı günü 22.00 ile 10 Mart Çarşamba günü 15.00 saatleri arasında Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de 17 saatlik kesinti su kesintisi olacağını duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 9 Mart Salı günü 22.00 ile 10 Mart Çarşamba günü 15.00 saatleri arasında Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinde su kesintisi olacağını duyurdu.

17 saatlik kesinti kapsamında su alamayacak bölgeler:

"Büyükçekmece ilçesi: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye Mahalleleri.

Çatalca ilçesi: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey Mahalleleri.

Silivri ilçesi: Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Selimpaşa ve Semizkumlar Mahalleleri ile Çanta Mahallesi'nin üst kotları." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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